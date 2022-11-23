Белоруссия и Россия до 1 декабря создадут план производства электроники в республике
Белоруссия и Россия разработают план освоения и производства в республике электронных компонентов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, пишет «СБ. Беларусь сегодня».
«Планируется во взаимодействии с российской стороной до 1 декабря 2022 года разработать дорожную карту освоения и производства в республике электронных компонентов с учетом потребности рынка Российской Федерации», — отметил вице-премьер.
По словам Пархомчика, заместители премьер-министров России и Белоруссии утвердили перечни из 12 проектов в сфере машиностроения. Объем их финансирования составит порядка 59 млрд рублей.
«На сегодняшний день паспорта проектов направлены Минпромторгу России. Идет рассмотрение экспертами бизнес-планов проектов», — добавил Пархомчик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- В Минобороны Британии объявили о передаче Киеву вертолетов Sea Kings
- Комиссия Госдумы попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
- Белоруссия и Россия до 1 декабря создадут план производства электроники в республике
- Суд вновь продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
- Росатом и МАГАТЭ продолжат сотрудничать по Запорожской АЭС
- Экстренные службы назвали причину пожара в резиденции посла Алжира в Москве
- Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
- Захарова заявила о недостаточной реакции ООН на расстрел российских военнопленных
- Артистка балета поделилась опытом участия в подводном фильме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru