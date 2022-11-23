Белоруссия и Россия до 1 декабря создадут план производства электроники в республике

«Планируется во взаимодействии с российской стороной до 1 декабря 2022 года разработать дорожную карту освоения и производства в республике электронных компонентов с учетом потребности рынка Российской Федерации», — отметил вице-премьер.

По словам Пархомчика, заместители премьер-министров России и Белоруссии утвердили перечни из 12 проектов в сфере машиностроения. Объем их финансирования составит порядка 59 млрд рублей.

«На сегодняшний день паспорта проектов направлены Минпромторгу России. Идет рассмотрение экспертами бизнес-планов проектов», — добавил Пархомчик.

