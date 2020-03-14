«Скидок нет, но есть газ». Эксперт об американском предложении Белоруссии

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН объяснил интересы США в Минске.

Белоруссия и США обсудили сотрудничество и энергетику. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор, сообщает МИД республики. Политики обсудили вопросы сотрудничества, повестку дня и энергетическую безопасность. Они также рассмотрели итоги визита Помпео в Белоруссию 1 февраля 2020 года.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что могут предложить США Белоруссии.

Белоруссия думает о сжиженном газе из США и подсчитывает убытки

«Никакой американский политик не может указывать компаниям, за сколько продавать ту же самую нефть Белоруссии или еще кому-то. Так что никаких скидок или договоренностей от американцев получить невозможно. В Америке совершенно другие отношения между политикой и компаниями. Так что Белоруссии надеяться на скидки не стоит. Другой вопрос, что американцы могут субсидировать кредиты под строительство какой-то инфраструктуры. Они как раз заинтересованы, чтобы поставлять в Белоруссию американский сжиженный природный газ», - отметил он.

Уточняется, что Майкл Помпео в ходе разговора с Владимиром Макеем заявил, что американские компании готовы незамедлительно начать поставки нефти в республику по рыночным ценам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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