«Скидок нет, но есть газ». Эксперт об американском предложении Белоруссии

«Никакой американский политик не может указывать компаниям, за сколько продавать ту же самую нефть Белоруссии или еще кому-то. Так что никаких скидок или договоренностей от американцев получить невозможно. В Америке совершенно другие отношения между политикой и компаниями. Так что Белоруссии надеяться на скидки не стоит. Другой вопрос, что американцы могут субсидировать кредиты под строительство какой-то инфраструктуры. Они как раз заинтересованы, чтобы поставлять в Белоруссию американский сжиженный природный газ», - отметил он.

Уточняется, что Майкл Помпео в ходе разговора с Владимиром Макеем заявил, что американские компании готовы незамедлительно начать поставки нефти в республику по рыночным ценам.

