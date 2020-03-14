«Скидок нет, но есть газ». Эксперт об американском предложении Белоруссии
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН объяснил интересы США в Минске.
Белоруссия и США обсудили сотрудничество и энергетику. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майкл Помпео провели телефонный разговор, сообщает МИД республики. Политики обсудили вопросы сотрудничества, повестку дня и энергетическую безопасность. Они также рассмотрели итоги визита Помпео в Белоруссию 1 февраля 2020 года.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что могут предложить США Белоруссии.
«Никакой американский политик не может указывать компаниям, за сколько продавать ту же самую нефть Белоруссии или еще кому-то. Так что никаких скидок или договоренностей от американцев получить невозможно. В Америке совершенно другие отношения между политикой и компаниями. Так что Белоруссии надеяться на скидки не стоит. Другой вопрос, что американцы могут субсидировать кредиты под строительство какой-то инфраструктуры. Они как раз заинтересованы, чтобы поставлять в Белоруссию американский сжиженный природный газ», - отметил он.
Уточняется, что Майкл Помпео в ходе разговора с Владимиром Макеем заявил, что американские компании готовы незамедлительно начать поставки нефти в республику по рыночным ценам.
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