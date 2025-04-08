В Москве сократилось число долларовых миллионеров
Количество долларовых миллионеров в Москве достигло 30 тысяч, сообщает консалтинговая компания Henley & Partners. Тем не менее, это на 300 человек меньше, чем год назад и на 25% меньше, чем в 2014 году, отмечается в отчете.
Число долларовых миллиардеров Москвы остается стабильным — в столице все еще проживает 23 человека с такими доходами. Россия также заняла пятое место в рейтинге Forbes по количеству миллиардеров-новичков: за 2024 год еще 15 человек достигли этой отметки.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 500 богатейших людей мира после введения пошлин США за сутки потеряли $208 млрд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru