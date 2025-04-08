Число долларовых миллиардеров Москвы остается стабильным — в столице все еще проживает 23 человека с такими доходами. Россия также заняла пятое место в рейтинге Forbes по количеству миллиардеров-новичков: за 2024 год еще 15 человек достигли этой отметки.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 500 богатейших людей мира после введения пошлин США за сутки потеряли $208 млрд.

