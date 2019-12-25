Ломидзе рассказывает о тенденциях развития российского туризма в 2020 году

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?»

В рамках своего выступления директор АТОР расскажет о перспективах запуска информационной системы «Электронная путёвка», а также поделится прогнозом относительно цен и ассортимента предложений туров в 2020 году. Речь также пойдет о субсидиях из бюджета, на которые с января будущего года смогут претендовать российские туроператоры.

