Ломидзе рассказывает о тенденциях развития российского туризма в 2020 году
Исполнительный директор АТОР проводит брифинг в пресс-центре НСН
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» начался брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Новая эпоха туристической отрасли: Что ждёт российский туризм в 2020 году?»
В рамках своего выступления директор АТОР расскажет о перспективах запуска информационной системы «Электронная путёвка», а также поделится прогнозом относительно цен и ассортимента предложений туров в 2020 году. Речь также пойдет о субсидиях из бюджета, на которые с января будущего года смогут претендовать российские туроператоры.
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