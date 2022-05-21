Литва прекратит импортировать российское электричество
Оператор системы передачи электроэнергии Litgrid с 22 мая прекратит импорт электричества из России в Литву. Об этом говорится в сообщении компании.
«Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится», — цитирует заявление РИА Новости.
По данным Litgrid, в последние годы импорт российского электричества в Литву в целенаправленно уменьшался: в прошлом году его объемы составляли 17% в общем импорте и 16% от общего потребления в стране. Как отметили в компании, прекращение импорта из РФ «не повлияет на литовскую систему передачи энергии и ее надежность».
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