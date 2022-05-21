Литва прекратит импортировать российское электричество

Оператор системы передачи электроэнергии Litgrid с 22 мая прекратит импорт электричества из России в Литву. Об этом говорится в сообщении компании.

Эксперт: Финляндия не сможет отказаться от российского электричества раньше 2025 года

«Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится», — цитирует заявление РИА Новости.

По данным Litgrid, в последние годы импорт российского электричества в Литву в целенаправленно уменьшался: в прошлом году его объемы составляли 17% в общем импорте и 16% от общего потребления в стране. Как отметили в компании, прекращение импорта из РФ «не повлияет на литовскую систему передачи энергии и ее надежность».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИмпортЭлектроэнергияЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры