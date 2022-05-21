Литва прекратит импортировать российское электричество

«Биржевой оператор электричества Nord Pool 20 мая 2022 года принял решение остановить торговлю российским электричеством группой предприятий "Интер РАО", которые являются единственными импортерами электричества из России в страны Балтии. С воскресенья импорт российского электричества в Литву прекратится», — цитирует заявление РИА Новости.

По данным Litgrid, в последние годы импорт российского электричества в Литву в целенаправленно уменьшался: в прошлом году его объемы составляли 17% в общем импорте и 16% от общего потребления в стране. Как отметили в компании, прекращение импорта из РФ «не повлияет на литовскую систему передачи энергии и ее надежность».

