Эксперт: Финляндия не сможет отказаться от российского электричества раньше 2025 года

Он также отметил, что такой расклад станет более вероятным в случае роста геополитической напряженности и перехода на оплату за электроэнергию в рублях.

Ранее стало известно, что финский национальный оператор по передаче электроэнергии Fingrid снизит пропускную способность трансграничных с Россией линий электропередачи с 01:00 24 апреля 2022 года на 400 МВт.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с изменениями в международной обстановке и рисками для электроэнергетической системы Финляндии.

