Эксперт: Финляндия не сможет отказаться от российского электричества раньше 2025 года

Аналитик «Финама» Александр Ковалев допустил, что Fingrid полностью прекратит импорт электроэнергии из РФ не раньше 2025 г. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитика.

Финляндия объявила об ограничении импорта электроэнергии из РФ

Он также отметил, что такой расклад станет более вероятным в случае роста геополитической напряженности и перехода на оплату за электроэнергию в рублях.

Ранее стало известно, что финский национальный оператор по передаче электроэнергии Fingrid снизит пропускную способность трансграничных с Россией линий электропередачи с 01:00 24 апреля 2022 года на 400 МВт.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с изменениями в международной обстановке и рисками для электроэнергетической системы Финляндии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / А. Лобов
ТЕГИ:ФинляндияЭлектроэнергия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры