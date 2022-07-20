Лисин: Металлургический экспорт стал «почти бессмысленным»

Миллиардер Владимир Лисин, являющийся основным владельцем Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), заявил, что экспорт металлургической продукции стал практически бессмысленным.

«Фактически экспорт стал почти бессмысленным», - сказал Лисин.

Forbes: Лисин стал богатейшим бизнесменом России

По его словам, часть экспорта «накрылась», а азиатские направления «довольно сложные» с точки зрения логистики и стоимости фрахта.

«В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости», - добавил бизнесмен.

При этом он отметил, что НЛМК для поддержания производства на достойном уровне «необходимо как минимум 15% рентабельности».

По версии Forbes Владимир Лисин является на сегодняшний день богатейшим бизнесменом России. Его состояние оценивается в $18,4 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МиллиардерыЭкспорт
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