Лисин: Металлургический экспорт стал «почти бессмысленным»

По его словам, часть экспорта «накрылась», а азиатские направления «довольно сложные» с точки зрения логистики и стоимости фрахта.

«В том числе, в Китае существует профицит стального производства, поэтому мы поставляем им продукцию на уровне себестоимости», - добавил бизнесмен.

При этом он отметил, что НЛМК для поддержания производства на достойном уровне «необходимо как минимум 15% рентабельности».

По версии Forbes Владимир Лисин является на сегодняшний день богатейшим бизнесменом России. Его состояние оценивается в $18,4 млрд.

