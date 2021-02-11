Лимиты суточных переводов с помощью быстрых платежей собираются повысить в три раза

Суточные лимиты на переводы через систему быстрых платежей планируют повысить до 150 тыс. рублей.

Центробанк намерен обязать банки увеличить лимиты до 1 октября.

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Изменения касаются переводов через систему ЦБ по номеру телефона, учитывая переводы в другие банки. Сейчас суточный лимит в Сбербанке составляет 50 тыс. рублей, передает РИА ФАН.

Сенатор Валерий Рязанский в эфире НСН ранее оценил результаты опроса о том, сколько россиянам нужно денег для комфортной жизни на пенсии.

