«Лимит исчерпан»: Кого затронет ужесточение американских санкций
Ужесточение вторичных санкций со стороны США будет опасно для российских экспортеров и импортеров, сказал НСН Андрей Нечаев.
Лимит санкций в отношении российского банковского сектора практически исчерпан, однако ужесточение вторичных санкций может быть опасно, заявил в эфире НСН бывший министр экономики России Андрей Нечаев.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность введения крупномасштабных санкций, в том числе, против банковского сектора, и пошлин в отношении России. Нечаев отметил, что ужесточение вторичных санкций со стороны США будет опасно для российских экспортеров и импортеров.
«Трамп, должно быть, имеет в виду те оставшиеся российские банки, которые еще не отключены от SWIFT. Лимит санкций в отношении банковского сектора практически исчерпан. Однако существует опасность ужесточения так называемых вторичных санкций. Расчеты-то все равно идут - через банки Китая, через банки Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Опасно будет, если произойдет ужесточение вот этих вторичных санкций, то есть против тех банков, через которые сейчас осуществляются расчеты, ведь часть из них может отказаться от транзакций с Россией во избежание этих санкций. Это будет опасно не столько для самой банковской системы, сколько для российских экспортеров и импортеров», - сказал собеседник НСН.
Ранее Трамп заявил, что считает переговоры с Москвой по украинскому урегулированию более простыми, чем с Киевом, напоминает «Радиоточка НСН». По его словам, у России есть все необходимые возможности для достижения соглашения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США конфисковали домены и заморозили активы российской криптобиржи Garantex
- Трамп: США прекратят помощь Украине, если Киев не будет готов к миру
- Митрошина не смогла оспорить доначисление налогов на 128 миллионов рублей
- Зарплатный разрыв между мужчинами и женщинами достигает 40 тысяч рублей
- Трамп заявил, что с Россией проще договориться, чем с Украиной
- В России женщины и мужчины почти одинаково часто попадают в ДТП
- Почти 50% россиянок испытывают разочарование 8 Марта
- В США заявили, что задержанный террорист признался в теракте в «Крокусе»
- Индекс Мосбиржи упал после заявления Трампа о новых санкциях
- Медведев назвал распад СССР причиной спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru