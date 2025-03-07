«Лимит исчерпан»: Кого затронет ужесточение американских санкций

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что рассматривает возможность введения крупномасштабных санкций, в том числе, против банковского сектора, и пошлин в отношении России. Нечаев отметил, что ужесточение вторичных санкций со стороны США будет опасно для российских экспортеров и импортеров.

«Трамп, должно быть, имеет в виду те оставшиеся российские банки, которые еще не отключены от SWIFT. Лимит санкций в отношении банковского сектора практически исчерпан. Однако существует опасность ужесточения так называемых вторичных санкций. Расчеты-то все равно идут - через банки Китая, через банки Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Опасно будет, если произойдет ужесточение вот этих вторичных санкций, то есть против тех банков, через которые сейчас осуществляются расчеты, ведь часть из них может отказаться от транзакций с Россией во избежание этих санкций. Это будет опасно не столько для самой банковской системы, сколько для российских экспортеров и импортеров», - сказал собеседник НСН.

Ранее Трамп заявил, что считает переговоры с Москвой по украинскому урегулированию более простыми, чем с Киевом, напоминает «Радиоточка НСН». По его словам, у России есть все необходимые возможности для достижения соглашения.

