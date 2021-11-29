Ликвидная часть средств ФНБ будет повышена до 10%
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому объем ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет повышен до 10% ВВП. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.
При этом ранее планка была установлена на уровне 7% ВВП. Лишь при превышении этого показателя средства из ФНБ могут быть инвестированы в различные финансовые активы, а все средства, поступившие в фонд до этого, могут быть размещены только на депозитах и счетах Центробанка.
Заместитель главы Минфина Алексей Лавров ранее заявил, что повышение этой планки даст возможность государству увеличить ликвидную часть фонда на случай ухудшения «ценовой конъюнктуры» и экономического давления на страну. Отмечается, что документ поручил разработать Путин, ранее его одобрили в Госдуме.
При этом в Минфине уверены, что новый порог в 10% будет накоплен фондом только к 2024 году.
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