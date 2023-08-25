Левкин: Одну пятую часть ВРП столицы составляет вклад строительной отрасли

В рамках экспертной дискуссии на Московском урбанистическом форуме он отметил, что на столицу приходится более 10-й части объёма построенных зданий и сооружений, при этом Москва является лидером в РФ «по показателям выручки, налоговых отчислений, количеству занятых и производительности труда».

По его словам, в строительной отрасли столицы заняты более миллиона человек, кроме того растёт спрос на смежные направления, например, архитектурное проектирование, производство стройматериалов, логистику, финансы и в ИТ-секторе.

«В 2021 году это принесло 5,6 трлн рублей и 240 тысяч новых рабочих мест», – заключил Левкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в ходе деловой сессии Московского урбанистического форума представил основные направления развития столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

