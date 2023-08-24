В Москве оцифруют оформление ряда строительных документов

Столичные власти планируют до конца года перевести в электронный вид оформление документов для получения ЗОС (заключение о соответствии объекта капитального строительства) и РВ (разрешение на ввод в эксплуатацию), сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас мы работаем над переводом в электронный вид пакета документов для ЗОС и РВ, а также проверяем гипотезы и подбираем инструменты для осуществления строительного контроля с цифровой информационной моделью», - сказал Загрутдинов, выступая на экспертной дискуссии в рамках Московского урбанистического форума.

По его словам, до конца года планируется запустить эти процессы в пилотном виде, а в 2024-м – пустить в широкое применение.

Также в Москве будут внедряться пилотные проекты «умных камер» и удаленного контроля на стройплощадках. При этом ключевым продуктом станет СУИД (система управления инженерными данными), ее первая версия появится уже в следующем году.

