Новый дом по программе реновации появится в Лосиноостровском районе

Новый дом по программе реновации построят в Лосиноостровском районе (СВАО) по адресу: Изумрудная улица, з/у 44.2. Сейчас ведется монтаж шпунтового ограждения и разработка котлована. Планируется, что новостройку сдадут в эксплуатацию в 2025 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Фасад односекционного дома будет облицован светло-бежевыми керамогранитными плитами. На них разместят металлические корзины для кондиционеров, а входные группы украсят витражами.

Проектом предусмотрена 161 квартира (23 однокомнатных, 115 двухкомнатных и 23 трехкомнатных). Пять из них предназначены для маломобильных москвичей — в них будут увеличены дверные проемы и ширина коридоров, а также установлена специальная сантехника. Во всех помещениях выполнят готовую улучшенную отделку, соответствующую столичным стандартам реновации.

На нежилом первом этаже разместятся офисы, объекты инфраструктуры и технические помещения. В вестибюле жилой части появятся кладовая для инвентаря, колясочная и почтовые ящики.

Четыре современных лифта оборудуют тактильными и визуальными средствами информации. Новый дом оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией.

Также строители озеленят и благоустроят придомовую территорию.

