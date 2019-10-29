«Л’Этуаль» планирует выкупить магазины «Подружка»

Магазины парфюмерии и косметики "Подружка" существуют с 2005 года, на данный момент в сети 230 магазина. Выручка компании, по данным агентства, в прошлом году выросла на 19,2%, а чистая прибыль составила 863,6 млн рублей в сравнении с 755,6 млн рублей годом ранее.

В антимонопольной службе еще не принято решение по данному вопросу. В ФАС будут изучать влияние возможной сделки на конкуренцию. Срок рассмотрения ходатайства - 30 дней с момента получения.



