Лазерный станок для обработки деталей газотурбинных двигателей создали в Москве
В Москве компанией «ЛАССАРД» разработан лазерный станок по специальному заказу Объединенной двигателестроительной корпорации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, устройство призвано заместить ручной труд на этапе обработки деталей – лопаток газотурбинного двигателя.
«Московским высокотехнологичным компаниям часто приходится решать нестандартные задачи, что позволяет им становиться более адаптивными, гибкими. Так, разработчик лазерных систем и оборудования – компания «ЛАССАРД» – по индивидуальному заказу Объединенной двигателестроительной корпорации создал пятиосевой лазерный станок», – рассказал Овчинский.
Уже произведено два таких станка, добавил глава департамента.
Раньше обработка лопаток газотурбинных двигателей выполнялась специалистами вручную с помощью мелкогабаритных напильников, что значительно замедляло процесс производства. Новое устройство позволило автоматизировать этот этап и сократить временные затраты на сборку газотурбинных двигателей. Внутри станка установлено программное обеспечение, разработанное в России, синхронизирующее работу всех пяти осей обработки детали, лазера и оптической головы.
По словам гендиректора компании «ЛАССАРД» Олега Нефедова, твердотельный лазер собственной разработки, который установлен в станке, позволяет обрабатывать деталь в 360 градусной проекции.
«Система позволяет автоматически преобразовывать 3D-модель детали в управляющую программу станка», – уточнил Нефедов.
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