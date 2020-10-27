Лавров отверг обвинения в «навязывании» российского газа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг обвинения в навязывании российского газа зарубежным партнерам в интервью хорватской газете "Вечерни Лист". Об этом сообщает ТАСС.
Министр отметил, что многие годы Россия оставалась надежным поставщиком энергоносителей, и все российские нефтегазовые контракты являются результатом экономического, а не политического сотрудничества. Лавров также добавил, что мнение о зависимости ряда европейских стран от российского газа не имеет под собой реальных оснований и является политически ангажированным.
В интервью хорватскому изданию Лавров напомнил, что Загреб и Москва связаны многолетними сотрудническими отношениями, в которых Россия проявила себя в качестве ответственного коммерческого партнера, который исполняет взятые на себя взаимовыгодные обязательства.
Ранее стало известно о проекте строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) на территории Хорватии, который будет финансировать Евросоюз совместно с правительством страны. Объем терминала составит около 2,7 млрд кубометров газа ежегодно. Лавров отметил, что каждое государство вправе определять свою энергетическую политику самостоятельно.
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