Лавров отверг обвинения в «навязывании» российского газа

В интервью хорватскому изданию Лавров напомнил, что Загреб и Москва связаны многолетними сотрудническими отношениями, в которых Россия проявила себя в качестве ответственного коммерческого партнера, который исполняет взятые на себя взаимовыгодные обязательства.

Ранее стало известно о проекте строительства терминала сжиженного природного газа (СПГ) на территории Хорватии, который будет финансировать Евросоюз совместно с правительством страны. Объем терминала составит около 2,7 млрд кубометров газа ежегодно. Лавров отметил, что каждое государство вправе определять свою энергетическую политику самостоятельно.

