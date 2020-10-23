Эксперт призвал исключить конкуренцию российского СПГ и трубопроводного газа

Российский сжиженный природный газ (СПГ) в этом году начал конкурировать не с поставками из других стран, а с поставками российского же трубопроводного газа, заявил на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Такая ситуация сложилась из-за того, что предназначавшийся для рынков Азии российский СПГ оказался на европейских рынках. К этом привело исчезновение «азиатской премии», то есть цены в Азии и Европе стали практически одинаковыми.

«СПГ — это прежде всего вопрос не к нашим конкурентам, а к нам», - подчеркнул Симнонов.

Во избежание подобной конкуренции эксперт призвал чётко определить стратегию развития для рынков СПГ и природного газа, пишет News.ru.

