Эксперт призвал исключить конкуренцию российского СПГ и трубопроводного газа
Российский сжиженный природный газ (СПГ) в этом году начал конкурировать не с поставками из других стран, а с поставками российского же трубопроводного газа, заявил на XIII Евразийском экономическом форуме в Вероне глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Такая ситуация сложилась из-за того, что предназначавшийся для рынков Азии российский СПГ оказался на европейских рынках. К этом привело исчезновение «азиатской премии», то есть цены в Азии и Европе стали практически одинаковыми.
«СПГ — это прежде всего вопрос не к нашим конкурентам, а к нам», - подчеркнул Симнонов.
Во избежание подобной конкуренции эксперт призвал чётко определить стратегию развития для рынков СПГ и природного газа, пишет News.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+17 340 / сут.
Умерли
25 525+283 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 263 / сут.
- Собянин: Распространение коронавируса в Москве замедляется
- Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций
- Президент Азербайджана сообщил о захвате не менее десяти населенных пунктов в Карабахе
- Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронили около храма в Петровском парке
- В совете при президенте посчитали закон о реновации антиконституционным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru