СМИ перечислили препятствия для запуска «Северного потока-2»

Как отмечает Эрнандез, несмотря на завершение строительства «Северного потока-2», оператору проекта потребуется провести технические работы, на которые может уйти до трех месяцев.

Обозреватель подчеркивает, что также необходимо очистить морские участки трубопровода и проверить магистраль «на наличие протечек и других потенциальных проблем».

Кроме того, проект должен получить сертификат безопасности, выданный признанной международным сообществом независимой организацией, отмечает РИА ФАН. При этом сенатор от Республиканской партии Джеймс Риш сообщил Politico, что участвующие в проверке «Северного потока-2» иностранные компании попадут под санкции США.

Автор материала добавила, что Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) должно провести проверку соответствия газопровода требованиям Евросоюза. В случае угрозы энергетической безопасности ФРГ регулятор вправе предоставить временное разрешение, отмечает телеканал «360».

