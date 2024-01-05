Латвия и Литва опередили Чехию и Бельгию по объему экспорта пива в Россию

Агентство ссылается на данные статистики за 10 месяцев 2022-2023 годов, согласно которым прибалтийские республики нарастили объёмы поставок пенного напитка в РФ.

В частности, Литва стала в списке второй, осуществив поставки на 36,5 млн долларов. Доля Латвии оказалась несколько меньше - 34,4 млн долларов.

Бельгия и Чехия заняли четвёртое и пятое места - 26,6 млн долларов и 26,4 млн долларов, соответственно. Возглавила ТОП-5 Германия, на которую пришлось больше трети всего импорта со стороны РФ - 96 млн долларов.

Ранее в Росалкогольтабакконтроле заявили, что производство водки в России в январе-ноябре 2023 года снизилось на 4,7%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».