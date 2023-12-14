Компания «Объединенные пивоварни» купила завод «Белый кремль»
Компания «Объединенные пивоварни» (ОПХ) купила у принадлежащего правительству Татарстана холдинга «Татспиртпром» пивоваренный завод «Белый кремль». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сторон сделки.
«Портфель брендов включает "Белый кремль", "Хмельные раки", "Золотой Кабан"», — отмечается в материале.
Стоимость сделки не уточняется, предположительно, «Белый кремль» обошелся ОПХ в 4–6 млрд рублей.
«Объединенные пивоварни» работают в России с 2002 года, компании принадлежат семь предприятий в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: ВВП вырастет на 3,5% по итогам 2023 года
- В Киеве заявили, что Украина получила $900 млн от МВФ
- В ЕС решили уступить Венгрии по вопросу принятия Украины в союз
- Лукашенко: Белоруссия и Россия задержали около 20 готовивших теракты групп
- Кения с 2024 года отменит визы для российских туристов
- СМИ: ряд лидеров Евросоюза готовы уступить Венгрии по переговорам о членстве Киева
- Европейские дипломаты высказали опасения о визите Зеленского на саммит ЕС
- Руспродсоюз сообщил о росте стоимости месячной корзины продуктов на 5,3%
- Компания «Объединенные пивоварни» купила завод «Белый кремль»
- Половина россиян носят кроссовки каждый день
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru