Компания «Объединенные пивоварни» купила завод «Белый кремль»

Компания «Объединенные пивоварни» (ОПХ) купила у принадлежащего правительству Татарстана холдинга «Татспиртпром» пивоваренный завод «Белый кремль». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сторон сделки.

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«Портфель брендов включает "Белый кремль", "Хмельные раки", "Золотой Кабан"», — отмечается в материале.

Стоимость сделки не уточняется, предположительно, «Белый кремль» обошелся ОПХ в 4–6 млрд рублей.

«Объединенные пивоварни» работают в России с 2002 года, компании принадлежат семь предприятий в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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