Латвийский регулятор отказался выдать местной компании разрешение на оплату газа в рублях
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) отказалась выдать компании Latvijas Gāze разрешение для оплаты поставок газа из России рублями. Об этом сообщает агентство Leta со ссылкой на представителя регулятора.
«В соответствии с общей позицией Еврокомиссии получение российского газа сейчас возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоров и их условий. Другие возможности в настоящее время не рассматриваются, невозможны и могут быть расценены как попытки обойти санкции», — объяснил представитель КРФК.
Кроме того, в комиссии подчеркнули, что соблюдение санкций — ответственность каждой отдельной компании, а попытки их обойти могут негативно сказаться на деятельности и репутации предприятия и обернуться уголовной ответственностью, пишет Газета.ру.
Между Latvijas Gāze и «Газпром» заключен договор на поставку природного газа, действительный с 2000 по 2030 годы. По условиям документа оплата за топливо должна производиться в евро. Однако в Latvijas Gāze выражали готовность платить за газ в рублях, так как эта процедура возможна и «формально не нарушает санкционный режим», отмечает телеканал «360».
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