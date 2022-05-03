Латвийский регулятор отказался выдать местной компании разрешение на оплату газа в рублях

«В соответствии с общей позицией Еврокомиссии получение российского газа сейчас возможно, если это будет сделано в рамках существующих договоров и их условий. Другие возможности в настоящее время не рассматриваются, невозможны и могут быть расценены как попытки обойти санкции», — объяснил представитель КРФК.

Кроме того, в комиссии подчеркнули, что соблюдение санкций — ответственность каждой отдельной компании, а попытки их обойти могут негативно сказаться на деятельности и репутации предприятия и обернуться уголовной ответственностью, пишет Газета.ру.

Между Latvijas Gāze и «Газпром» заключен договор на поставку природного газа, действительный с 2000 по 2030 годы. По условиям документа оплата за топливо должна производиться в евро. Однако в Latvijas Gāze выражали готовность платить за газ в рублях, так как эта процедура возможна и «формально не нарушает санкционный режим», отмечает телеканал «360».

