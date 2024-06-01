Lada, Kia и Hyundai стали самыми востребованными брендами в России

Как показывает статистика сервиса, самыми выкупаемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Отмечается, что 87% покупателей выбирают автомобили с бензиновыми двигателями. Дизельные двигатели популярны лишь у 12% россиян, а гибридные автомобили пока что не пользуются большой популярностью – их доля составляет менее 1%.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

