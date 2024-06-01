Lada, Kia и Hyundai стали самыми востребованными брендами в России
Самыми востребованными автомобильными брендами у россиян стали Lada (10%), Kia (9%) и Hyundai (8%), говорится в исследовании сервиса «СберАвто».
Как показывает статистика сервиса, самыми выкупаемыми моделями стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio.
Отмечается, что 87% покупателей выбирают автомобили с бензиновыми двигателями. Дизельные двигатели популярны лишь у 12% россиян, а гибридные автомобили пока что не пользуются большой популярностью – их доля составляет менее 1%.
Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что продажи Lada Largus начнутся в ближайшие недели. Цена пассажирской версии стартует от 1,66 миллиона рублей, а коммерческой версии - от 1,67 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД призвали россиян проверить данные и сроки действия загранпаспортов
- ПВО сбила одну ракету «Нептун» и два украинских БПЛА над Белгородской областью
- Володин сообщил о кончине депутата Чилингарова
- Lada, Kia и Hyundai стали самыми востребованными брендами в России
- Всех домашних питомцев россиян поставят на учет
- Мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области
- В Иркутской области обнаружили новую для региона кровососущую муху
- Частный футбольный клуб «Акрон» из Тольятти впервые в истории поднялся в Премьер-лигу
- В Москве три человека пострадали в ДТП на МКАД
- СМИ: В Белгороде слышны взрывы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru