Квартиры на курортах Краснодарского края подорожали на 14%

Стоимость квартир на курортах Краснодарского края выросла в среднем на 14% по сравнению с августом прошлого года, подсчитали аналитики федерального портала «Мир квартир».

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Так, средняя цена за квадратный метр жиль я на черноморском побережье достигла 196,65 тысячи рублей.

Согласно результатам исследования, сильнее всего выросла цена в Новороссийске (на 20,1%). Далее идет Анапа с ростом цены на 17,1%, на третьем месте - Сочи (+16,5%).

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разработать новую программу социальной ипотеки, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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