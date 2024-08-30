Квартиры на курортах Краснодарского края подорожали на 14%
Стоимость квартир на курортах Краснодарского края выросла в среднем на 14% по сравнению с августом прошлого года, подсчитали аналитики федерального портала «Мир квартир».
Так, средняя цена за квадратный метр жиль я на черноморском побережье достигла 196,65 тысячи рублей.
Согласно результатам исследования, сильнее всего выросла цена в Новороссийске (на 20,1%). Далее идет Анапа с ростом цены на 17,1%, на третьем месте - Сочи (+16,5%).
Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разработать новую программу социальной ипотеки, отмечает RT.
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