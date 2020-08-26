Курсы доллара и евро продолжают расти
26 августа 202012:59
Российская валюта слабеет по отношению к доллару и евро на торгах в среду, 26 августа.
Так, биржевой курс доллара сегодня прибывал 0,6% к отметке предыдущего закрытия и около 12:55 мск торгуется на уровне 75,78 рубля. Курс евро приближается к психологической отметке в 90 рублей и сейчас составляет 89,5 рубля (+0,37%).
Евро подорожал до 89 рублей ещё во вторник. Это максимальный показатель с марта.
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26 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru