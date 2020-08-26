Курсы доллара и евро продолжают расти

Так, биржевой курс доллара сегодня прибывал 0,6% к отметке предыдущего закрытия и около 12:55 мск торгуется на уровне 75,78 рубля. Курс евро приближается к психологической отметке в 90 рублей и сейчас составляет 89,5 рубля (+0,37%).

Евро подорожал до 89 рублей ещё во вторник. Это максимальный показатель с марта.

