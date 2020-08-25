Курсы доллара и евро пошли вверх
25 августа 202011:41
Российская валюта после небольшого укрепления на открытии торгов во вторник, 25 августа, снова теряет позиции. Так, биржевые курсы доллара и евро уже превысили отметки предыдущего закрытия.
По данным на 11:35 мск, курс доллара вырос до 74,7 рубля, в отдельные моменты он достигал 74,8 рубля. Курс евро превысил отметку в 88,3 рубля.
По оценкам ряда аналитиков, осенью курс доллара может закрепиться на уровне 75-77 рублей, эпизодически он может достигать и 80 рублей.
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25 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru