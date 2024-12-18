Курс турецкой лиры упал до рекордных значений
Турецкая лира установила новый исторический минимум, свидетельствуют данные торгов.
В среду, 18 декабря, её стоимость по отношению к американской валюте обвалилась до 35 лир за доллар США. Аналитики отмечают падение турецкой национальной валюты на протяжении последних семи месяцев. В июне этого она потеряла сразу четверть своей стоимости.
Всего за 2024 год лира подешевела к доллару почти на 19%. Крупнейший американский инвестиционный банк Goldman Sachs ещё в самом начале осени этого года прогнозировал снижение курса турецкой национальной валюты до 44 лир за доллар.
Ранее курс доллара впервые в истории достиг 30 турецких лир, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru