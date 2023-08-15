Курс рубля возобновил падение после повышения ключевой ставки

В частности, до обнародования решения Совета директоров регулятора американский доллар стоил 95,47 рубля, курс евро составлял 104,29 рубля, а за юань давали 13,06 рубля.

После опубликования информации о повышении ключевой ставки доллар США подорожал до 99,01 рубля, курс евро вырос до 108,21 рубля, а юань - до 13,53 рубля.

Ранее в Центробанке объяснили, что решение повысить ключевую ставку до 12% годовых было принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

