Курс рубля возобновил падение после повышения ключевой ставки
Курс рубля возобновил падение после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 12% годовых. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
В частности, до обнародования решения Совета директоров регулятора американский доллар стоил 95,47 рубля, курс евро составлял 104,29 рубля, а за юань давали 13,06 рубля.
После опубликования информации о повышении ключевой ставки доллар США подорожал до 99,01 рубля, курс евро вырос до 108,21 рубля, а юань - до 13,53 рубля.
Ранее в Центробанке объяснили, что решение повысить ключевую ставку до 12% годовых было принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru