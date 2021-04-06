Курс рубля рухнул

Курс рубля по отношению к доллару упал до минимума с 16 ноября 2020 года в ходе торгов на Московской бирже. Американская валюта стоила больше 77 рублей, а евро - 91 рубля, что произошло впервые с 24 марта, исходя из данных площадки. По состоянию на 16:06, евро находится на уровне 91,00 рубля, за доллар предлагают 76,91 рубля.

Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что будет с рублем к лету.

