Курс рубля рухнул
6 апреля 202116:17
Курс рубля по отношению к доллару упал до минимума с 16 ноября 2020 года в ходе торгов на Московской бирже. Американская валюта стоила больше 77 рублей, а евро - 91 рубля, что произошло впервые с 24 марта, исходя из данных площадки. По состоянию на 16:06, евро находится на уровне 91,00 рубля, за доллар предлагают 76,91 рубля.
Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что будет с рублем к лету.
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6 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru