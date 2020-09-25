Курс пик: Евро поднялся выше 91 рубля

Курсы основных валют к рублю в пятницу вечером совершили «акробатический прыжок»: на торгах Мосбиржи стоимость евро превысила 91 рубль впервые с февраля 2016 года. Доллар почти добрался до 78 рублей 30 копеек, подорожав за день на полтора процента.

Фундаментальные причины очередного ослабления рубля называются все те же: падение цен на нефть (марка Brent упала до 41 доллара 52 центов) из опасений, связанных с угрозой второй волны пандемии коронавируса. Участники рынка не без оснований полагают, что такое развитие событий повлечет за собой возвращение масштабных ограничений, а они, в свою очередь, приведут к резкому снижению потребления топлива.

Масла в огонь беспокойства относительно второй волны добавляет возросшая статистика новых случаев заболевания в России и в столице страны. В складывающейся ситуации главным представляется не допустить повторения локдауна, который случился из-за коронавируса весной. Это следует из комментариев представителей бизнеса, которые приводит РБК.

Новый локдаун «серьезно усугубит и без того тяжелые последствия пандемии для экономики. Запас прочности, сбережения бизнеса уже исчерпаны», - заявил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«К повтору этих ограничений экономика страны и бизнес в частности не готовы. Превалирующее большинство малых и средних предприятий может просто не пережить новую волну», - предупредил президент «Деловой России» Павел Титов.

Есть, впрочем, и более оптимистичный взгляд в будущее. «Жестких ограничений быть не должно. Государство уже научилось бороться с вирусом», - убежден президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Помочь России выбраться из кризиса призван общенациональный план восстановления экономики страны на период до 2024 года, одобренный правительством России. Как уже писала НСН, план должен решить такие ключевые задачи как повышение реальных доходов россиян, снижение безработицы, обеспечение устойчивого роста экономики, развитие импортозамещения и экспорта. В план включены около 500 мероприятий, которые в совокупности обойдутся в несколько триллионов рублей. Первый этап этого плана был рассчитан до конца сентября и должен был помочь стабилизировать экономическую ситуацию. Второй – до конца 2021 года, за это время предстоит добиться роста потребительских расходов, частных инвестиций и экспорта минимум на 5%. Третий этап – до 2024 года, предполагает переход к росту ВВП более чем на 3% в год. Но так далеко заглядывать рано: пока под вопросом эффективность первого этапа.

