Курс фунта опустился ниже 1,1 доллара впервые с 1985 года
23 сентября 202218:17
Курс фунта стерлингов к доллару упал на 2,7%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Впервые с марта 1985 года британская валюта торгуется ниже 1,1 доллара, по состоянию на 17:41 мск 23 сентября фунт стерлингов стоил 1,0962 доллара.
Ранее курс турецкой лиры к американскому доллару обновил исторический минимум, она упала до 18,36 за доллар, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru