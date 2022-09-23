Курс фунта опустился ниже 1,1 доллара впервые с 1985 года

НСН – Здоровье Новая государственная стратегия по борьбе с ВИЧ-инфекцией действует в РФ с 2020 года Ставится цель добиться к 2030 году, чтобы ВИЧ перестал быть угрозой для общества Ежегодно растёт число людей, проходящих тестирование на ВИЧ для профилактики Результаты сообщаются пациенту лично