Курс евро впервые с марта 2020 года упал до 74 рублей
29 апреля 202214:29
Европейская валюта на Мосбирже подешевела на 1,83%, об этом свидетельствуют данные валютных торгов.
По состоянию на 14:18 мск курс евро упал до 73,96 рубля. В последний раз стоимость евро ниже 74 рублей была зафиксирована в марте 2020 года.
Ранее курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года, пишут «Известия». По данным на 14:08 американская валюта подешевела на 1,78% - до 70,8 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru