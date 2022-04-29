Курс евро впервые с марта 2020 года упал до 74 рублей

По состоянию на 14:18 мск курс евро упал до 73,96 рубля. В последний раз стоимость евро ниже 74 рублей была зафиксирована в марте 2020 года.

Ранее курс доллара упал ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года, пишут «Известия». По данным на 14:08 американская валюта подешевела на 1,78% - до 70,8 рублей.

