Курс евро впервые с 9 января превысил 99 рублей
Курс евро впервые с 9 января превысил 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По информации площадки на 16:11 мск 2 февраля, европейская валюта расчётами «завтра» подорожала на 1 рубль 9 копеек (1,11%) - до 99 рублей 2 копеек. Через несколько минут евро подорожал ещё на одну копейку.
Параллельно на 64 копейки (0,69%) подорожал доллар США - до 91 рубля 11 копеек. Юань прибавил 0,61% и поднялся до 12 рублей 64 копеек.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский заявил «Радиоточке НСН», что ожидаемая во втором и третьем квартале года рецессия США может привести к усилению доллара.
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