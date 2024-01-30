Райффайзенбанк увеличил размер комиссии за переводы в долларах и евро

Австрийский Райффайзенбанк повысил максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, говорится на сайте кредитной организации.

Экономист спрогнозировал сохранение курса рубля на уровне 90 за доллар

Максимальный размер комиссии вырастет до тысячи долларов США или евро. В других валютах комиссия будет рассчитываться как эквивалент от 15 до тысячи долларов в валюте перевода.

Райффайзенбанк с июля 2023 года перестал проводить переводы в евро из России, Белоруссии, Грузии, Казахстана и ряда других стран.

Как сообщило агентство Bloomberg, власти могут бессрочно продлить требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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