Курс евро превысил 91 рубль
Российский рубль продолжает слабеть к доллару и евро, об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Московской бирже.
По данным площадки на 15:41 мск 23 февраля, доллар подорожал на 1,62%, до 80,08 рубля. Евро прибавил 1,5% и стоил 90,79 рубля.
В 15:49 мск рубль просел ещё сильнее. Курс доллара вырос на 1,81%, до 80,23 рубля. Евро торговался на уровне 91,01 рубля (+1,74%).
Ранее Банк России заявил о готовности принять меры для поддержания финансовой стабильности в стране, которые помогут финансовому сектору адаптироваться к возросшей волатильности.
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