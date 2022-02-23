Курс евро превысил 91 рубль

По данным площадки на 15:41 мск 23 февраля, доллар подорожал на 1,62%, до 80,08 рубля. Евро прибавил 1,5% и стоил 90,79 рубля.

В 15:49 мск рубль просел ещё сильнее. Курс доллара вырос на 1,81%, до 80,23 рубля. Евро торговался на уровне 91,01 рубля (+1,74%).

Ранее Банк России заявил о готовности принять меры для поддержания финансовой стабильности в стране, которые помогут финансовому сектору адаптироваться к возросшей волатильности.

