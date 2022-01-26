Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть меясцев

Отмечается, что кур евро достиг отметки 90,097 рубля, увеличившись на 1,25 рублей. Это максимальное значение с прошлого июля.

Курс доллара вырос на 1,27 рублей и составил 79,9 рублей.

В то ж время отмечается, что российский рынок акций вырос из-за повышения мировых торговых площадок.

Курс рубля падает на фоне роста геополитических рисков.

