Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть меясцев

Курс евро превысил 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Отмечается, что кур евро достиг отметки 90,097 рубля, увеличившись на 1,25 рублей. Это максимальное значение с прошлого июля.

Курс доллара вырос на 1,27 рублей и составил 79,9 рублей.

В то ж время отмечается, что российский рынок акций вырос из-за повышения мировых торговых площадок.

Курс рубля падает на фоне роста геополитических рисков.

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ФОТО: РИА Новости
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