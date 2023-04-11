Курс евро превысил 90 рублей
11 апреля 202312:32
В ходе торгов на Московской бирже рубль вновь начал утрачивать позиции по отношению к доллару. Курс европейской валюты превысил 90 рублей, а доллар снова перевалил за 82 рубля.
По состоянию на 12:05 евро стоил 90,2 рубля, доллар торговался за 82,41 рубля.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал причины роста курса доллара, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+5 932 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 772 / сут.
- Собянин продлил работу городского транспорта в Пасхальную ночь
- Песков заявил, что Россия не приемлет постановку вопроса о незаконной оккупации Курил
- Повестка будет считаться врученной через неделю с даты ее размещения в реестре повесток
- Минобороны РФ: штурмовые отряды «Вагнер» продолжают бои за кварталы в центре Артемовска
- Данные о не состоящих на воинском учете могут направить в военкоматы через «Госуслуги»
- В Киеве запретили богослужения на Пасху
- Песков заявил, что законопроект о реестре военнообязанных не связан с мобилизацией
- Песков: в России не собираются возвращаться приватизацию
- Польша хочет стать финансовым хабом по восстановлению Украины
- Песков: электронные повестки не вызовут панику и волну эмиграции
11 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru