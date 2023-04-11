Курс евро превысил 90 рублей

В ходе торгов на Московской бирже рубль вновь начал утрачивать позиции по отношению к доллару. Курс европейской валюты превысил 90 рублей, а доллар снова перевалил за 82 рубля.

По состоянию на 12:05 евро стоил 90,2 рубля, доллар торговался за 82,41 рубля.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал причины роста курса доллара, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

