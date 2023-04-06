Курс евро превысил 88 рублей

Курс рубля продолжает снижаться по отношению к валюте. евро уже поднялся выше 88 рублей.

Альфа-банк закончил год в минус впервые за 14 лет

В последний раз рубль торговался по такой стоимости в апреле прошлого года.

Курс евро расчетами растет на 86 копеек, до 88,15 рубля, доллар вырос на 93 копейки, до 80,77 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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