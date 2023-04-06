Курс евро превысил 88 рублей
6 апреля 202312:14
Курс рубля продолжает снижаться по отношению к валюте. евро уже поднялся выше 88 рублей.
В последний раз рубль торговался по такой стоимости в апреле прошлого года.
Курс евро расчетами растет на 86 копеек, до 88,15 рубля, доллар вырос на 93 копейки, до 80,77 рубля.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 371 / сут.
Умерли
397 тыс.+39 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 879 / сут.
- В Минске заявили о готовности к защите Союзного государства
- Wikimedia Foundation оштрафовали на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента
- В ДПР назвали возможных кандидатов в президенты РФ после смерти Жириновского
- СМИ: Самодельный дрон с камерами упал на территории завода в Подмосковье
- СМИ сообщили о пропаже вертолета сил самообороны на юге Японии
- Песков: Киев не демонстрирует перспектив мирного решения конфликта
- В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
- В Кремле прокомментировали идею отмены моратория на смертную казнь
- В Кремле назвали размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на расширение НАТО
- Банки России с октября смогут выдавать кредиты через мобильные офисы
6 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru