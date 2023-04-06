Альфа-банк закончил год в минус впервые за 14 лет
Альфа-банк закрыл прошлый год в минус 117 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости».
Это самый крупный убыток банка за всю его историю, последний год с отрицательными показателями Альфа-банк показал минус в 3,35 миллиарда рублей в 2009 году.
Как рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, в первом полугодии 2022 года банк зафиксировал разовый убыток из-за заморозки части его валютных активов и влияние валютной переоценки на финансовый результат и отчетность по РСБУ.
По словам главного управляющего директора банка Владимира Верхошинского, причиной такого результата стала заморозка части активов Альфа-банка, влияние валютной переоценки на финансовый результат.
Накануне ВТБ также сообщил о рекордных убытках за прошлый год, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru