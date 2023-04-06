Альфа-банк закончил год в минус впервые за 14 лет

Альфа-банк закрыл прошлый год в минус 117 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости».

СМИ: с российского рынка могут уйти до 30 банков

Это самый крупный убыток банка за всю его историю, последний год с отрицательными показателями Альфа-банк показал минус в 3,35 миллиарда рублей в 2009 году.

Как рассказал главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский, в первом полугодии 2022 года банк зафиксировал разовый убыток из-за заморозки части его валютных активов и влияние валютной переоценки на финансовый результат и отчетность по РСБУ.

По словам главного управляющего директора банка Владимира Верхошинского, причиной такого результата стала заморозка части активов Альфа-банка, влияние валютной переоценки на финансовый результат.

Накануне ВТБ также сообщил о рекордных убытках за прошлый год, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:Банки"альфа-банк"

Горячие новости

Все новости

партнеры