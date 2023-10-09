Курс евро превысил 107 рублей впервые с 15 августа
9 октября 202314:13
Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По информации площадки на 14:12 мск, евро подорожал на 1,03% - до 107,17 рубля, а в 14:14 мск европейская валюта стоила уже 107,39 рубля.
Доллар США прибавил 1,4% и вырос до 101,77 рубля. Юань подорожал на 1,75% - до 13,964 рубля.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Курс евро превысил 107 рублей впервые с 15 августа
- Группа ДДТ объявила новые даты концертов в ОАЭ и Израиле
- Red Wings возобновили авиарейсы в Тель-Авив
- Канада проигнорировала ноту посольства России из-за чествования нациста
- В ЕК заявили, что происходящее в Израиле не окажет влияния на помощь Украине
- Аналитики ждут подорожания нефти на 10% из-за обострения на Ближнем Востоке
- Российские войска отбили пять ВСУ под Работино за сутки
- В РСТ рассказали о ситуации с российскими туристами в Израиле
- В пресс-службе главного раввина России Лазара рассказали о его состоянии
- Песков заявил, что ситуация в Газе вызывает серьезные опасения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru