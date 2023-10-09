Курс евро превысил 107 рублей впервые с 15 августа

По информации площадки на 14:12 мск, евро подорожал на 1,03% - до 107,17 рубля, а в 14:14 мск европейская валюта стоила уже 107,39 рубля.

Доллар США прибавил 1,4% и вырос до 101,77 рубля. Юань подорожал на 1,75% - до 13,964 рубля.

