Курс евро превысил 107 рублей впервые с 15 августа

Курс евро впервые с 15 августа превысил 107 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.

Частота покупок наличных долларов в России в 2,8 раза превысила продажу

По информации площадки на 14:12 мск, евро подорожал на 1,03% - до 107,17 рубля, а в 14:14 мск европейская валюта стоила уже 107,39 рубля.

Доллар США прибавил 1,4% и вырос до 101,77 рубля. Юань подорожал на 1,75% - до 13,964 рубля.

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ФОТО: РИА Новости
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