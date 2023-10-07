Частота покупок наличных долларов в России в 2,8 раза превысила продажу
Россияне в сентябре покупали наличные доллары в 2,8 раза чаще, чем продавали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
По данным кредитной организации, доллар по спросу опережает евро.
«Общее количество конвертаций доллара в сентябре оказалось в 2,4 раза выше, чем евро. При этом число наличных покупок долларов в сентябре в 2,8 раз выше, чем продаж», — отметили авторы исследования.
Американскую валюту чаще продавали, чем покупали, безналичным способом: количество онлайн-продаж доллара в сентябре было на 74% выше покупок. Евро, напротив, чаще покупают онлайн, чем продают.
Средний чек продажи наличной американской валюты составил $295, покупки — $814, безналичной продажи и покупки — $936 и $458 соответственно. В то же время среднюю сумму офлайн-продажи евро оценили в €338, покупки — в €1 024, сумму продажи онлайн — €1 217, а покупки — €1 927.
Эксперты подчеркнули, что тренд на обмен иностранной валюты в отделениях банка сохранился, и доля наличного валютообмена растет. На офлайн-конвертации пришлось в сентябре 88% от общего числа операций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru