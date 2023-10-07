Частота покупок наличных долларов в России в 2,8 раза превысила продажу

По данным кредитной организации, доллар по спросу опережает евро.

«Общее количество конвертаций доллара в сентябре оказалось в 2,4 раза выше, чем евро. При этом число наличных покупок долларов в сентябре в 2,8 раз выше, чем продаж», — отметили авторы исследования.

Американскую валюту чаще продавали, чем покупали, безналичным способом: количество онлайн-продаж доллара в сентябре было на 74% выше покупок. Евро, напротив, чаще покупают онлайн, чем продают.

Средний чек продажи наличной американской валюты составил $295, покупки — $814, безналичной продажи и покупки — $936 и $458 соответственно. В то же время среднюю сумму офлайн-продажи евро оценили в €338, покупки — в €1 024, сумму продажи онлайн — €1 217, а покупки — €1 927.

Эксперты подчеркнули, что тренд на обмен иностранной валюты в отделениях банка сохранился, и доля наличного валютообмена растет. На офлайн-конвертации пришлось в сентябре 88% от общего числа операций.

