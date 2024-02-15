Курс евро поднялся выше 99 рублей

Рубль продолжает снижаться по отношению и евро, который поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели.

Курс доллара превысил 92 рубля

Курс евро по состоянию на 16:43 по московскому времени демонстрировал рост на 1,19 рубля. Доллар растет на 72 копейки, до 92,14 рубля.

Накануне стоимость биткоина превысила $51 тысячу впервые с 3 декабря 2021 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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