Курс доллара превысил 92 рубля
15 февраля 202414:31
Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля, евро торгуется в районе 99 рублей, следует из данных площадки.
На максимуме американская валюта доходила до 92,25 рубля, европейская - до 98,94 рубля. В последний раз на аналогичном уровне доллар стабильно торговался в конце декабря.
Ранее экономист Тимур Нигматуллин обосновал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» скорый рост доллара до 100 рублей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru