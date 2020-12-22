Курс евро поднялся выше 92 рублей

Курс евро во вторник утром в ходе торгов перевалил за 92 рубля. Он увеличился на 52 копейки — до 92,05 рубля.

Курс доллара вырос на 55 копеек — до 73,35 рубля, передает RT.

Курс доллара превысил 75 рублей

Ранее главный аналитик компании ТелеТрейд Марк Гойхман рассказал о том, какими будут курсы валют в начале 2021 года, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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