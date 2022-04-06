Курс евро опустился ниже 91 рубля
Курсы доллара и евро заметно падают по отношению к рублю, об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
На момент открытия доллар торговался на отметке 83,45 рубля, по состоянию на 12:10 мск курс снизился до 83,19 рубля. Евро на открытии стоил 91,76 рубля, по данным на 12:10 мск - 90,15 рубля.
Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, в обход уполномоченных банков, является административным правонарушением, сообщает RT.
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