Курс евро опустился ниже 91 рубля

Курсы доллара и евро заметно падают по отношению к рублю, об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Центробанк РФ понизил курс доллара и евро

На момент открытия доллар торговался на отметке 83,45 рубля, по состоянию на 12:10 мск курс снизился до 83,19 рубля. Евро на открытии стоил 91,76 рубля, по данным на 12:10 мск - 90,15 рубля.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, в обход уполномоченных банков, является административным правонарушением, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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