Курс евро опустился ниже 91 рубля

На момент открытия доллар торговался на отметке 83,45 рубля, по состоянию на 12:10 мск курс снизился до 83,19 рубля. Евро на открытии стоил 91,76 рубля, по данным на 12:10 мск - 90,15 рубля.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) России напомнила, что продажа иностранной валюты с рук, в обход уполномоченных банков, является административным правонарушением, сообщает RT.