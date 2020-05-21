Курс евро опустился ниже 78 рублей впервые с 6 марта

Между тем, 18 мая доллар и евро начинали торги на Московской бирже со снижения. Курс американской валюты по состоянию на 10:07 по московскому времени снизился на 68 копеек и составил 72,9 рубля. Курс евро опустился на 72 копейки до 78,9 рубля. Аналитики отмечают, что поддержку российской валюте оказало повышение цен на нефть. Вечером в минувший понедельник стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов за баррель, прибавив 8%. Контракты с поставкой в июле на лондонской бирже ICE торговались на уровне $35,36 за бочку. В последний раз нефть стоила дороже этой отметки 9 апреля.

В свою очередь марка WTI прибавила почти 10%, достигнув отметки $32,39 за баррель.

