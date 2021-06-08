Курс евро опустился до 88 рублей

Курс евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 22:33 по московскому времени евро упало на 0,85 процента по отношению к предыдущей сессии и оказалось на уровне 88,03 рубля.

Курс доллара также снизился и составил 72,28 рубля.

Ранее экономисты и финансисты рассказали НСН, как отказ от доллара для хранения средств ФНБ отразится на курсе рубля и надо ли россиянам опасаться негативных последствий этого решения.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Кутузов
ТЕГИ:Евро
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