Курс евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На 22:33 по московскому времени евро упало на 0,85 процента по отношению к предыдущей сессии и оказалось на уровне 88,03 рубля.

Курс доллара также снизился и составил 72,28 рубля.

Ранее экономисты и финансисты рассказали НСН, как отказ от доллара для хранения средств ФНБ отразится на курсе рубля и надо ли россиянам опасаться негативных последствий этого решения.