Курс евро опустился до 88 рублей
8 июня 202122:46
Курс евро опустился до 88 рублей впервые с 19 марта текущего года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
На 22:33 по московскому времени евро упало на 0,85 процента по отношению к предыдущей сессии и оказалось на уровне 88,03 рубля.
Курс доллара также снизился и составил 72,28 рубля.
Ранее экономисты и финансисты рассказали НСН, как отказ от доллара для хранения средств ФНБ отразится на курсе рубля и надо ли россиянам опасаться негативных последствий этого решения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru