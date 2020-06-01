Курс евро опустился до 77 рублей впервые с начала марта
Курс евро на фоне роста цен на нефть снизился до 77 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в последний раз на этом уровне евро был зафиксирован 6 марта.
Так, курс евро упал на 89 копеек, до 77,04 рубля. Курс доллара также снизился на 95 копеек и составил 69,19 рубля. Тем временем, фьючерс нефти марки Brent с поставкой в июле растет 2,2%, его стоимость составила $38,67 за баррель.
Ранее экономист Сергей Хестанов в эфире НСН заявил о локальном укреплении рубля и рассказал, что может ослабить российскую валюту в начале лета.
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