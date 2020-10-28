Курс евро на торгах поднялся выше 93 рублей
Биржевой курс евро превысил 93 рубля впервые с 30 сентября свидетельствуют данные Московской биржи на 21.40 (мск).
По сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии европейская валюта подорожала на 1,9%, её стоимость достигала 93,01 рубля.
Доллар, в свою очередь, прибавил 2,2% - его курс составил 79,03 рубля. Ранее такой отметки доллар достигал 6 октября текущего года. Ослабление рубля, как отмечает телеканал "360", вызвано рядом факторов, в том числе снижение стоимости нефти и "развивающихся" валют, а также ростом заражений коронавирусом.
Ранее опрошенные НСН экономисты назвали главные факторы негативного влияния на рубль на фоне предстоящих выборов президента США.
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