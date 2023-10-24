Курс евро на Мосбирже впервые с 11 июля опустился до 99 рублей
Курс евро впервые с 11 июля опустился до 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов на Мосбирже.
По данным площадки на 18:40 мск, европейская валюта подешевела на 1,75% - до 98,79 рубля. В 18:53 мск евро потерял ещё 1,84%, упав до 98,7 рубля.
Доллар США в ходе валютных торгов стал дешевле на 1,27%, опустившись до 93,22 рубля. Юань потерял 1,3%, подешевев до 12,71 рубля.
Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что укреплению рубля способствовали обязательная продажа экспортной выручки, приближение срока уплаты налогов, рост цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Business Insider: соцсеть X станет приложением для знакомств
- Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Ливан
- В ХАМАС заявили о боях с израильской армией на северо-востоке Газы
- СМИ: москвич напал с ножом на англичанина из-за подозрений в шпионаже
- WP: США призвали Израиль отказаться от масштабной операции в Газе
- Sun: тело пропавшего на Украине британского наемника нашли в канализации
- ПВО Египта сбила два беспилотника над Синайским полуостровом
- Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
- Группа «Эпидемия» издаст три альбома на виниле
- Пентагон заявил о модернизации ядерной бомбы В61
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru