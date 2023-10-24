Курс евро на Мосбирже впервые с 11 июля опустился до 99 рублей

По данным площадки на 18:40 мск, европейская валюта подешевела на 1,75% - до 98,79 рубля. В 18:53 мск евро потерял ещё 1,84%, упав до 98,7 рубля.

Доллар США в ходе валютных торгов стал дешевле на 1,27%, опустившись до 93,22 рубля. Юань потерял 1,3%, подешевев до 12,71 рубля.

Ранее финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что укреплению рубля способствовали обязательная продажа экспортной выручки, приближение срока уплаты налогов, рост цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

