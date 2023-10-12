Кремль «засекретил» компании, которые обязали продавать валютную выручку

Российские власти не будут раскрывать содержание указа президента об обязательной продаже валютной выручки. Список 43 групп компаний, которые подпадают под эту норму, не опубликуют из-за опасений действий в отношении них со стороны недружественных стран.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что документ маркирован «Для служебного пользования». Кабинет министров РФ объявил о подписании Владимиром Путин указа об обязательной продаже валютной выручки вечером в среду.

В списке значатся 43 группы компаний – представители черной и цветной металлургии, лесной и химической промышленности, производители зерна, топливно-энергетических отраслей. Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша, данная мера вряд ли значительно укрепит рубль. По словам эксперта, экспортеры не будут спешить продавать валютную выручку.

